Актера Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер провели вечер в Нью-Йорке, сообщает журнал People.

Фото: Openverse

Согласно данным издания, 28-летняя Джиджи и 48-летний Брэдли попали под дождь. Джиджи была одета в длинное черное пальто и брюки, а также надела серую вязаную шапку и темные солнцезащитные очки. Брэдли выбрал синюю рубашку с длинными рукавами, черные брюки, из которых виднелись боксеры с логотипом шоу Эллен ДеДженерес.

После этой встречи в сети началась дискуссия о паре. Некоторые комментаторы заметили:

"Похоже, Брэдли не очень заинтересован. Только она улыбается", "Почему он не нашел зонтик для своей дамы?", "Это действительно романтично? Они даже не смотрят друг на друга", "Мне кажется, он просто хочет еще одного ребенка и надеется, что Джиджи согласится", "Между ними не видно никакой химии", — пишет Daily Mail, цитируя мнения пользователей.

В начале октября Купер и Хадид были замечены впервые. Пара пообедала в одном из ресторанов в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке, а затем уехала вместе на автомобиле.

В 2019 году Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк, с которой у него есть шестилетняя дочь Лея. А Джиджи Хадид воспитывает свою дочь с бывшим бойфрендом Зейном Маликом.

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