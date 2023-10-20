Звезда "Дома-2»" модель Олеся Малибу разводится спустя полтора месяца после свадьбы

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Super.ru пишет что Олеся Малибу - участница телестройки "Дом-2", объявила о разводе в своем личном аккаунте в запрещенной социальной сети. После скорой свадьбы, модель сообщила, что намерена подать иск о расторжении брака и упомянула, что причиной расставания стал обман. Она отметила, что терпение лопнуло, и теперь ей и ее партнеру Артемию, который старше нее на 19 лет, больше не по пути.

Фото: Личный аккаунт Олеси Малибу в Instagram

Олеся также упомянула, что свадебный тур тоже отменяется. Она выразила разочарование произошедшим и намекнула, что не стоит тратить время на лжецов и их родственников.

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