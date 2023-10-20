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Звезда "Дома-2»" модель Олеся Малибу разводится спустя полтора месяца после свадьбы

0:42
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Олеся Малибу -  участница телестройки "Дом-2", объявила о разводе в своем личном аккаунте в запрещенной социальной сети. После скорой свадьбы, модель сообщила, что намерена подать иск о расторжении брака и упомянула, что причиной расставания стал обман. Она отметила, что терпение лопнуло, и теперь ей и ее партнеру Артемию, который старше нее на 19 лет, больше не по пути.

Звезда "Дома-2»" модель Олеся Малибу разводится спустя полтора месяца после свадьбы
Фото: Личный аккаунт Олеси Малибу в Instagram

Олеся также упомянула, что свадебный тур тоже отменяется. Она выразила разочарование произошедшим и намекнула, что не стоит тратить время на лжецов и их родственников.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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