Бывшего мужа Собчак Максима Виторгана увидели на свидании с новой девушкой

Согласно информации Super. ru — бывший муж Ксении Собчак 51-летний Максим Виторган был замечен с новой девушкой, которая является выпускницей МГИМО и младше его на 28 лет. Кадры, которые были опубликованы в Telegram-канале Shot, застали пару проводящей вечер после спектакля в театре "Квартет", где Максим Виторган играет главную роль.

Известно, что новая партнерша Виторгана родом из Кургана и изучала политическую психологию и конфликтологию в институте. В настоящее время она преподает английский детям дошкольного возраста.

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