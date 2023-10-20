Бывшая футболиста Погребняка Мария Погребняк рассказала, как похудеть и больше не поправляться

Super.ru пишет что 34-летняя Мария Погребняк — бывшая жена футболиста Павла Погребняка и блогер часто получает вопросы от своих подписчиц о похудении и как не набирать вес. В одном из своих постов Мария раскрыла один из своих секретов.

Фото: Инстаграм-аккаунт Марии Погребняк

Она призналась, что обманывает свой организм, чтобы иметь желаемую талию. Мария рекомендует купить тарелку маленького диаметра, чтобы порция еды могла полностью заполнить ее. Таким образом, глаза будут видеть большую порцию, и этот визуальный обман может помочь контролировать количество потребляемой пищи. Она объясняет, что часто наш аппетит зависит от того, что мы видим.

Также Мария советует на поздний ужин с семьей готовить отдельно для себя, например, большую порцию овощного салата без заправки или отварные крестоцветные овощи. Это позволяет ей контролировать потребление пищи, поддерживать свою фигуру и в то же время наслаждаться эти важные моменты общения с семьей.

Кроме того, Погребняк упоминает о привычке медленного и тщательного пережевывания пищи.

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