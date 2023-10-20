Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СК РФ заочно арестовал 98-летнего ветерана СС Ярослава Гунько по обвинению в геноциде
На выезде из Белоруссии в страны ЕС скопилось свыше 1,7 тысячи фур
Елена Зеленская попросила Google сделать Крым украинским на картах
Следователи проверяют незаконность выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра
Байден заявил, что у ХАМАС и Путина есть объединяющие цели
Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Экс-советник Кучмы: "Киев останется на закуску — Путин разработал зверский план"
МОК не согласился с заявлением Путина об этнической дискриминации россиян

Актриса Ирина Горбачёва в шоу "ОК на связи!" призналась, что влюбилась в Михаила Тройника

1:41
Шоу-бизнес

Актёры Ирина Горбачёва и Михаил Тройник рассказали о своём участии в фильме "Папаша в бегах". В ходе интервью в шоу "ОК на связи!" в социальной сети "Одноклассники" они поделились особо интересными моментами совместной работы.

Актриса Ирина Горбачёва в шоу "ОК на связи!" призналась, что влюбилась в Михаила Тройника
Фото: "Одноклассники", пресс-релиз

Горбачёва и Тройник сыграли супругов в комедии "Папаша в бегах". Тройник исполнил роль обыкновенного мужчины, который не готов стать отцом и бежит от ответственности.

"Я настолько влюбилась в Мишу, в его талант, в его актёрские способности. Настолько мне Миша понравился, с ним играть [понравилось], что я такая: "Ну если я ещё раз с ним сыграю, то я захочу во всех фильмах, где Миша, сниматься", — призналась Горбачёва.

Тройник вспомнил момент, когда им предоставили два вагончика в Тюмени для актёров, и один из них оказался комфортнее. Однако ему пришлось переселиться, так как ожидался приезд Ирины.

По поводу своей фамилии актёр рассказал, что его часто спрашивают, где находится "тройник", подразумевая удлинитель для электроприборов. В детстве такие ситуации были распространёнными. Актёр шутил, говоря, что он здесь, но некоторые люди не понимали, что это действительно его фамилия.

Актёр признался, что занимается спортом три раза в неделю. Однако иногда бывают сложные периоды, связанные с выпусками спектаклей в театре Наций, которые нарушают режим.

В заключение актёры рассказали о гастрономических предпочтениях. Тройник признался, что предпочитает простую еду и не является гурманом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Я не могу говорить, я в аду": пропавшая полгода назад россиянка отправила мужу сообщение

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.

В Екатеринбурге исчезнувшая полгода назад женщина отправила мужу СМС со словами "я в аду"
Кардиолог Бирюкова перечислила наиболее опасные продукты для сердца
Самые опасные продукты для сердца
Российские ученые повторили опыт западных специалистов, вернув молодость организму биохакера Станислава Скакуна
Израиль не спасут даже авианосцы и американские морские пехотинцы
"Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев США стремительно организуют третью мировую войну Любовь Степушова
Депутат Госсовета Татарстана высказал претензии Кадырову: "В каком правовом поле мы живём?"
Понеслась? В Ираке объявили войну войскам США 
ВСУ пытаются открыть второй фронт в "приазовской операции"
ВСУ пытаются открыть второй фронт в "приазовской операции"
Последние материалы
Актриса Ирина Горбачёва в шоу "ОК на связи!" призналась, что влюбилась в Михаила Тройника
Елена Зеленская попросила Google сделать Крым украинским на картах
"Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО?
Алексей Апухтин: судьба забытого поэта
Следователи проверяют незаконность выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра
США стремительно организуют третью мировую войну
Байден заявил, что у ХАМАС и Путина есть объединяющие цели
Дарья Митина: памяти Александра Бузгалина
Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников