Актриса Ирина Горбачёва в шоу "ОК на связи!" призналась, что влюбилась в Михаила Тройника

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёры Ирина Горбачёва и Михаил Тройник рассказали о своём участии в фильме "Папаша в бегах". В ходе интервью в шоу "ОК на связи!" в социальной сети "Одноклассники" они поделились особо интересными моментами совместной работы.

Фото: "Одноклассники", пресс-релиз

Горбачёва и Тройник сыграли супругов в комедии "Папаша в бегах". Тройник исполнил роль обыкновенного мужчины, который не готов стать отцом и бежит от ответственности.

"Я настолько влюбилась в Мишу, в его талант, в его актёрские способности. Настолько мне Миша понравился, с ним играть [понравилось], что я такая: "Ну если я ещё раз с ним сыграю, то я захочу во всех фильмах, где Миша, сниматься", — призналась Горбачёва.

Тройник вспомнил момент, когда им предоставили два вагончика в Тюмени для актёров, и один из них оказался комфортнее. Однако ему пришлось переселиться, так как ожидался приезд Ирины.

По поводу своей фамилии актёр рассказал, что его часто спрашивают, где находится "тройник", подразумевая удлинитель для электроприборов. В детстве такие ситуации были распространёнными. Актёр шутил, говоря, что он здесь, но некоторые люди не понимали, что это действительно его фамилия.

Актёр признался, что занимается спортом три раза в неделю. Однако иногда бывают сложные периоды, связанные с выпусками спектаклей в театре Наций, которые нарушают режим.

В заключение актёры рассказали о гастрономических предпочтениях. Тройник признался, что предпочитает простую еду и не является гурманом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.