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Татьяна Буланова прокомментировала фото подруги Владислава Радимова

1:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Булановой, Владислав Радимов, выложил в сеть фото с новой избранницей, пишет "Стархит". Под совместным снимком с миловидной блондинкой он разместил краткий комментарий: "Моя".

Татьяна Буланова прокомментировала фото подруги Владислава Радимова
Фото: https://www.novochag.ru

Татьяна отреагировала на фото спокойно и пожелала экс-супругу всего хорошего в личной жизни. "Здоровья им и счастья. Пусть у него все сложится в жизни хорошо", написала она в соцсети. Как считает Татьяна, периодически страницу в жизни надо переворачивать.

Сама певица следует этому правилу: летом 2023 года 54-х летняя Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который моложе на 19 лет. По словам артистки, Руднев прекрасно относится к ее бывшему и считает его талантливым футболистом и хорошим тренером.

Супруги прожили вместе 11 лет, воспитывали общего сына Никиту и расстались после известия об отношениях Радимова с фитнес-тренером. Об этом сама пассия футболиста публично рассказала в телеэфире, после чего Радимов разорвал с ней отношения.

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Татьяна Буланова про свой второй дом, дружбу между артистами и выбор песен для репертуара
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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