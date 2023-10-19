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Опубликован список концертов российских артистов, отменённых в Новосибирске из-за критики СВО

2:31
Шоу-бизнес

В октябре 2023 года обсуждались случаи отмены концертов и мероприятий различных артистов в Новосибирске. Издание BFM. RU опубликовало список артистов, чьи предстоящие выступления так и не состоялись.

Опубликован список концертов российских артистов, отменённых в Новосибирске из-за критики СВО
Фото: prt scr youtube.com/ Yusif Eyvazov Tenor

В апреле 2022 года Новосибирский государственный театр оперы и балета отменил выступление Анны Нетребко, известной своей критикой СВО. Решение было принято самим учреждением.

В ноябре 2022 года Первый театр убрал из репертуара постановку "Принцесса и людоед". Некоторые зрители считали, что назначение мужчины на роль принцессы стало формой ЛГБТ-пропаганды и выразили своё недовольство. Театр объяснил, что отмена была вызвана исключительно техническими обстоятельствами.

В декабре 2022 года Союз отцов Новосибирской области потребовал отмены концертов рок-группы "Полматери" и певицы HOFMANNITA. Руководитель организации указал на наличие ненормативной лексики и призывов к аморальному поведению в песнях артистов, что, по его мнению, могло негативно сказаться на детях и молодёжи.

В конце 2023 года театр "Красный факел" стал снимать с постановок спектакли, созданные Тимофеем Кулябиным, включая "Онегина," "Дикая утка," и "Детей солнца." Официальной причиной отмены были объявлены технические проблемы, но после начала СВО Кулябин покинул Россию, и эти постановки так и не вернулись в репертуар театра.

В марте 2023 года Новосибирская филармония отменила концерт, основанный на произведениях украинской писательницы Марии Пустовит "Сам ты Гендель." Активисты указали на антироссийские заявления писательницы.

В конце марта 2023 года региональный Союз отцов потребовал отменить выступления группы "Сплин" в Новосибирске на фестивале "Ветер Сибири." Это решение было обосновано политической позицией фронтмена группы Александра Васильева.

В июне 2023 года в Новосибирске отменили два концерта, на которых должны были исполнять музыку Rammstein. Правозащитники потребовали их отмены, поскольку в репертуаре коллективов были песни этой известной немецкой группы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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