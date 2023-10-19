Ксения Бородина показала свою подтянутую фигуру в Таиланде во время съемок

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина находится в Таиланде на рабочей поездке для съемок 10-го сезона шоу "Последний герой" и продлит свое пребывание там еще на несколько недель. Недавно она опубликовала видеоролик в социальных сетях, демонстрируя свою восхитительную фигуру.

Фото: официальный instagram аккаунт

На видео 40-летняя мама двоих детей предстает в зеленом купальнике возле бассейна. Ксения решила подтянуть свою физическую форму несколько месяцев назад и активно занималась спортом, не забывая о тренировках даже во время рабочей поездки.

Она подписала видео: "Рабочая среда в октябре".

Бородина присоединилась к проекту в качестве замены актрисы Яны Трояновой, которая эмигрировала в Европу. Это стало ее первым телевизионным шоу в последнее время. В настоящее время блогерша уделяет все свое внимание обучению, так как она планирует стать гештальт-терапевтом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Ксения Бородина показывает какая красота вечером на вилле в Таиланде!