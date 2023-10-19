Ксения Бородина показала свою подтянутую фигуру в Таиланде во время съемок

Телеведущая Ксения Бородина находится в Таиланде на рабочей поездке для съемок 10-го сезона шоу "Последний герой" и продлит свое пребывание там еще на несколько недель. Недавно она опубликовала видеоролик в социальных сетях, демонстрируя свою восхитительную фигуру.
На видео 40-летняя мама двоих детей предстает в зеленом купальнике возле бассейна. Ксения решила подтянуть свою физическую форму несколько месяцев назад и активно занималась спортом, не забывая о тренировках даже во время рабочей поездки.
Она подписала видео: "Рабочая среда в октябре".
Бородина присоединилась к проекту в качестве замены актрисы Яны Трояновой, которая эмигрировала в Европу. Это стало ее первым телевизионным шоу в последнее время. В настоящее время блогерша уделяет все свое внимание обучению, так как она планирует стать гештальт-терапевтом.
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