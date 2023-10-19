На автомобиль адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве неизвестные вылили кислоту.
Как пишет Telegram-канал SHOT, злоумышленники сделали это в ночное время. Они тихо пробрались на стоянку в районе Братеево, и облили кислотой крышу, багажник и капот автомобиля звёздного адвоката.
По признанию адвоката, неизвестные давно уже угрожают ему за то, что он согласился представлять интересы знаменитого хирурга. Преступники грозились плеснуть кислотой в самого правозащитника, однако пока сделали это только в его машиной.
Адвокат уже отнёс заявление в полицию с жалобами на порчу имущества и угрозы в свой адрес.
Пластического хирурга Хайдарова раскритиковали певицы Любовь Успенская и Слава, оставшиеся недовольными результатами его работы.
Родные хирурга считают, что речь идёт о травле их семьи, именно поэтому им пришлось нанять адвокатов.
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