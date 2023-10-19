Адель откровенно рассказала о своем отказе от алкоголя

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На своем концерте в Лас-Вегасе популярная певица Адель поделилась с публикой своим решением отказаться от употребления алкоголя. Эту новость приводит издание The Independent.

Фото: openverse

Адель призналась, что с момента ее решения прошло уже около трех с половиной месяцев, и она вспомнила свое отношение к трезвой жизни с юмором, назвав ее изначально скучной. Она также поделилась с аудиторией своими прошлыми пристрастиями к алкоголю, говоря, что в свои двадцать лет она была "пограничной алкоголичкой", и какие-то аспекты этого образа жизни ей недоставало.

Певица призналась, что во время пандемии коронавируса ей удалось вернуться к употреблению алкоголя и вспомнила, как в период карантина она могла выпить до четырех бутылок вина до 11 утра.

Важным моментом в ее решении стать трезвой стало интервью с Опрой Уинфри в 2021 году, где она призналась в этом. В интервью для Vogue Адель также поделилась тем, что связывает свое увлечение алкоголем с детскими воспоминаниями, так как ее отец всегда скрывал от нее алкоголь, и она всегда была любопытна узнать, что в нем такого особенного.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.