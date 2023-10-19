Звезда "Орла и решки" потеряла ребенка из-за инфекционного заболевания

Модель и ведущая телевидения Маша Миногарова рассказала о тяжелом периоде своей жизни в шоу "Есть вопросики" с Иде Галич, сообщает Газета.Ru.
По словам известной личности, она пережила серьезное инфекционное заболевание и была госпитализирована в 2022 году.
"Где-то в Москве я вдруг заразилась сальмонеллезом, как будто из ниоткуда. Эта болезнь была настолько серьезной, что я даже думала, что умру. Меня пришлось госпитализировать на неделю. Но в то время я также находилась в положении", — вспомнила Маша.
По словам участницы шоу "Орел и Решка", это заболевание оказало сильное воздействие на ее организм, и врачи не советовали ей забеременеть. В итоге, Миногаровой пришлось пережить серьезную операцию, которая, к сожалению, привела к потере ребенка.
"Это вызвало гормональный сбой, волосы начали выпадать, и у меня даже появился горб", — объяснила модель последствия этой инфекции.
Маша Миногарова родилась в 1989 году в Краснодаре. В 2011 году она стала участницей шоу "Топ-модель по-русски". С 2011 по 2013 год модель жила и работала в Милане. В 2019 году она вела телевизионную программу "Орел и Решка". В 2020 году Миногарова снялась в фильме "Марафон желаний".
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