Предстоящая встреча телеведущей Ксении Собчак и Моргенштерна*, которая состоится в Дубае вызвала интерес поклонников и пользователей социальных сетей. Многие спрашивают себя, является ли это настоящей словесной разборкой или просто пиаром. Однако для понимания контекста важно вспомнить о прошлых событиях.
После первого скандального интервью, Моргенштерн* высказался критически в отношении Ксении Собчак, обвинив её в непрофессионализме и утверждая, что все вопросы и ответы ей указывали эксперты и психологи. Он также упомянул о команде специалистов, которая, по его словам, подсказывает ей ответы через наушник.
Сейчас Собчак зазывает в ОАЭ зрителей на "открытую беседу, в которой не будет цензуры и монтажа". Эту встречу она и рэпер назвали едва ли не свиданием года. А попасть туда публика может за немалую сумму — до 50 тыс. рублей.
Сам факт проведения встречи в Дубае может быть связан с тем, что Моргенштерн* проживает в ОАЭ с 2021 года, избегая возможных проблем в России. Он выразил желание вернуться, однако беспокоится о своей безопасности.
* - Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.