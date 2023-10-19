50 тысяч рублей, чтобы посмотреть интервью в Дубае: Собчак и Моргенштерн* раскручивают зрителей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Предстоящая встреча телеведущей Ксении Собчак и Моргенштерна*, которая состоится в Дубае вызвала интерес поклонников и пользователей социальных сетей. Многие спрашивают себя, является ли это настоящей словесной разборкой или просто пиаром. Однако для понимания контекста важно вспомнить о прошлых событиях.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

После первого скандального интервью, Моргенштерн* высказался критически в отношении Ксении Собчак, обвинив её в непрофессионализме и утверждая, что все вопросы и ответы ей указывали эксперты и психологи. Он также упомянул о команде специалистов, которая, по его словам, подсказывает ей ответы через наушник.

Сейчас Собчак зазывает в ОАЭ зрителей на "открытую беседу, в которой не будет цензуры и монтажа". Эту встречу она и рэпер назвали едва ли не свиданием года. А попасть туда публика может за немалую сумму — до 50 тыс. рублей.

Сам факт проведения встречи в Дубае может быть связан с тем, что Моргенштерн* проживает в ОАЭ с 2021 года, избегая возможных проблем в России. Он выразил желание вернуться, однако беспокоится о своей безопасности.

* - Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.