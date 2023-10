54-летняя Дженнифер Лопес удивила фанатов фотосессией в нижнем белье

Те, кто ищет секрет эликсира вечной молодости, могли бы обратиться к Дженнифер Лопес за советом. На каждом новом фотоснимке, будь то профессиональная фотосессия или случайный кадр папарацци, она кажется еще более свежей. И это несмотря на то, что ей уже исполнилось 54 года. Неудивительно, что она всегда на слежение: снять с ней рекламную кампанию — настоящая ценность.

Последней маркой, которая счастливо сотрудничала с звездой, стал бренд нижнего белья Intimissimi. В этой коллаборации Дженнифер не только модель, но и соавтор коллекции. Эта капсула получила название This Is Me Now — вдохновлено девятым студийным альбомом певицы. Каждый цвет в белье отражает одну из ее стилистических черт: черный символизирует элегантность, цвет шампанского — непринужденность, а зеленый показывает ее дикую натуру.

Мы не будем считать количество лайков, которые оставили под ее фотографиями фолловеры в Instagram*. Просто поверьте, что каждый, кто видел эти снимки, был в восторге. Дженнифер просто потрясающа. А Бен Аффлек, возможно, стоит быть начеку: его встречи с бывшей женой слишком часты, и она, по всей видимости, уже не горит желанием ждать.

