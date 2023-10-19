Финский рэпер Käärijä (Йере Пёухёнен), который занял второе место на "Евровидении" в 2023 году, оказался подвергнут критике со стороны украинцев после инцидента, произошедшего на его концерте в Таллине. Об этом сообщает издание Iltalehti.
Во время выступления музыканта один из зрителей бросил на сцену украинский флаг, но рэпер решил не размахивать им. Он отклонил предложение поднять предмет.
"Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" — сказал он.
Затем рэпер отбросил украинский флаг за кулисы. Произошедшее вызвало волну негодования в социальных сетях.
Певец уточнил, что, увидев цвета флага, брошенного на сцену, он ошибочно принял его за флаг Швеции, представительнице которой он уступил в финале "Евровидения".
Рэпер подчеркнул, что его намерения не были связаны с неуважением к своим эстонским слушателям, и он не хотел вызвать негативные реакции.
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