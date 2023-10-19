Финский рэпер Käärijä на концерте выкинул за кулисы флаг Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Финский рэпер Käärijä (Йере Пёухёнен), который занял второе место на "Евровидении" в 2023 году, оказался подвергнут критике со стороны украинцев после инцидента, произошедшего на его концерте в Таллине. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Фото: "Flag ukr" by Fedor6255 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Во время выступления музыканта один из зрителей бросил на сцену украинский флаг, но рэпер решил не размахивать им. Он отклонил предложение поднять предмет.

"Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" — сказал он.

Затем рэпер отбросил украинский флаг за кулисы. Произошедшее вызвало волну негодования в социальных сетях.

Певец уточнил, что, увидев цвета флага, брошенного на сцену, он ошибочно принял его за флаг Швеции, представительнице которой он уступил в финале "Евровидения".

Рэпер подчеркнул, что его намерения не были связаны с неуважением к своим эстонским слушателям, и он не хотел вызвать негативные реакции.

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