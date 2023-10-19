Хобби фотографировать пригодилось Кейт Миддлтон в королевской семье

Super.ru пишет что Кейт Миддлтон — принцесса Уэльская является образцом современной королевской особы и получает много похвал в качестве матери, жены, общественного деятеля и даже фотографа.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Кейт Миддлтон

Оказывается, что большинство фотографий, которые публикуются в запрещенной соцсети королевской семьи, делает Кейт. Главное ее вдохновение — дети, многие официальные снимки ее троих детей сделаны Кейт Миддлтон. Однажды в объектив камеры Кейт попала королева-консорт Камилла. Кадр взяли на обложку журнала Country Life.

"Она делает очень хорошие снимки, и так естественно. Она хороший фотограф", — говорила жена короля.

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