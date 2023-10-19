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Актриса "Бриллиантовой руки" Светличная не узнает родных из-за деменции

2:32
Шоу-бизнес

Когда актриса вновь исчезла из публичного внимания, снова разнесли слухи: говорят, внутрисемейная борьба вновь разгорелась! Распространяются слухи о том, что сын Светланы Светличной поместил ее в больницу, чтобы завладеть ее жилплощадью.

Актриса "Бриллиантовой руки" Светличная не узнает родных из-за деменции
Фото: кадр из программы "Ты не поверишь"

Однако оказалось, что в октябре 83-летняя Светлана Светличная почувствовала боли в груди. После рентгенов и диагностики ей поставили диагноз правосторонней пневмонии. Счастливо, лечение началось своевременно, и состояние актрисы вызывает надежду на ее выздоровление. В то же время стало известно, что Светлана Афанасьевна проходит лечение в психиатрической больнице уже более полугода.

У звезды фильмов "Стряпуха" и "Бриллиантовая рука" была деменция, и хотя родня боролась с этой болезнью в течение двух лет, она стала прогрессировать в конце прошлого года, что заставило госпитализировать Светличную. Актриса столкнулась с перепадами настроения, подозрительностью и навязчивыми идеями о бегстве, и ее близкие начали беспокоиться за ее безопасность.

В прошлом Светлана Светличная периодически лежала в больнице по месяцу несколько раз в год. В ее доме обычно присутствовала сиделка, а родные навещали ее чередой. Младший сын Светланы Афанасьевны Олег ушел из жизни 17 лет назад, но остается старший сын, 62-летний Алексей Ивашов, его жена Ольга и внучка Мария.

Друг семьи актер Иван Николаев был рядом с Светланой Афанасьевной в последние годы, регулярно навещая ее дома.

"Это полная неправда, когда утверждают, что родственники стремятся завладеть ее квартирой. Ее невестка Ольга — замечательная женщина, которая держит ситуацию под контролем. Светлана Афанасьевна — человек пожилой и ей давно не нужна публичность. Очень хорошо, что в последние годы она нашла общий язык со своим сыном Алексеем и внучкой.

Я поддерживал ее в период ее разногласий с другими родственниками. Сейчас в их семье наступил мир и покой. Мы виделись с ней менее года назад в ее новой квартире, и ей пришлось постараться, чтобы меня узнать, несмотря на то, что прежде мы много времени проводили вместе. Болезнь забирает у нее много воспоминаний…", - подчеркнул Николаев.

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Где сейчас тяжелобольная Светлана Светличная
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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