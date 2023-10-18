Детали райдера Аллы Пугачевой: теплый загородный дом, лимузин и личный вагон поезда

Известен ряд особенностей в райдере знаменитой эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой. Об этом сообщил концертный организатор и музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с "Абзацем".
Согласно медиаменеджеру, одним из важнейших условий для выступления певицы был предоставленный теплый загородный дом или отель.
"Она несколько раз просила лимузин для поддержания своего статуса. Пугачева предпочитала путешествовать в собственном вагоне поезда, так как не переносила полеты на самолетах. В прошлом ей иногда организовывали автомобиль к вокзалу или трапу аэропорта — на тот момент это было приемлемо. Пугачевой и Ротару удавалось получать то, чего никому не предоставлялось", — рассказал Лавров.
По словам организатора концертов, певица настаивала, чтобы одна и та же звуковая аппаратура сопровождала ее во всех гастрольных турах, чтобы избежать проблем с техникой во время выступлений. Кроме того, в райдере артистки фигурировали такие пункты, как теплое молоко и, по редким случаям, бутылка дорогого виски или коньяка.
Лавров подчеркнул, что райдеры звезд 90-х годов были скромнее по сравнению с требованиями современных исполнителей.
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