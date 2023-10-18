Звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава показала, что изменилось в ее внешности

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Екатерина Варнава — актриса и звезда шоу "Comedy Woman", в последнее время удивляет поклонников изменениями в своем образе. Она преобразилась для новой роли в сериале "Безбашенная" и сделала себе стрижку каре. Эти перемены вызвали волнение среди ее поклонников, кто-то из них заметил, что Екатерина слишком похудела.

Накануне актриса вышла на связь с подписчиками и успокоила их, демонстрируя, что ее щеки вновь стали пышными. Неизвестно, был ли этот результат достигнут благодаря специальным бьюти-процедурам, или актриса просто набрала немного веса, но она выглядит свежо и замечательно. Варнава пошутила на эту тему, говоря:

"Щечки вернулись пухлые, прыщики вернулись православные… Вот она, молодость!"

Тем не менее, переживания среди ее подписчиков все еще присутствует. Более того, некоторые из них предполагают, что Варнава могла сделать себе скулы с помощью инъекций и уверены, что ей не требуются такие перемены в своем образе. Поклонники актрисы считают, что с любыми щеками (главное, чтобы они были естественными) она выглядит прекрасно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.