Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как "замораживает молодость" во время сна

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала, какой секрет помогает ей выглядеть моложе своих лет.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Один из подписчиков журналистки написал, что она хорошо выглядит для своего 41 года. Поклонник предположил, что дело тут в том, что блогер хорошо высыпается, и поинтересовался, сколько часов она спит в сутки.

Знаменитость сообщила, что её секрет кроется не в длительности сна, а в температуре спальни.

"Ложусь всегда очень поздно. Но главный лайфхак — прохладный воздух в спальне, градусов 17. Замораживаю молодость", — ответила Собчак.

В сентябре Собчак писала, что хотела сделать пластику век, которые с возрастом начали нависать. Однако хирург не взялся делать ей операцию, объяснив это тем, что Собчак слишком известная пациентка, и если у неё, как и у многих других женщин в таком случае, при восстановлении возникнут проблемы, ему может не поздоровиться.

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