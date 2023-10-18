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По просьбе общественников российский актёр Кирилл Сафонов может пополнить ряды иноагентов

1:07
Шоу-бизнес

Представители общественного движения "Ветераны России" обратились к министру юстиции России Константину Чуйченко с требованием провести проверку и признать супруга певицы Саши Савельевой, актёра театра и кино Кирилла Сафонова иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По просьбе общественников российский актёр Кирилл Сафонов может пополнить ряды иноагентов
Фото: Личная страница Кирилла Сафонова в соцсети "В Контакте"

Общественники также выразили желание проверить финансирование актёром Вооружённых сил Украины (ВСУ). В обращении отмечается, что Сафонов, проживая в Израиле, продолжает сниматься в российских проектах и зарабатывать деньги, а также участвовать в постановках театра "Современник".

По мнению представителей общественного движения, актёр неоднократно высказывал критику в отношении специальной военной операции и действий российских властей. Они также указали на публикацию фотографии сына Сафонова, в которой он процитировал текст песни группы "Океан Эльзы" на украинском языке.

В мае текущего года супруга Сафонова рассказала, что они вместе с мужем и ребёнком проживают в Израиле уже последние 14 лет.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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