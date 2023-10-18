Представители общественного движения "Ветераны России" обратились к министру юстиции России Константину Чуйченко с требованием провести проверку и признать супруга певицы Саши Савельевой, актёра театра и кино Кирилла Сафонова иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Общественники также выразили желание проверить финансирование актёром Вооружённых сил Украины (ВСУ). В обращении отмечается, что Сафонов, проживая в Израиле, продолжает сниматься в российских проектах и зарабатывать деньги, а также участвовать в постановках театра "Современник".
По мнению представителей общественного движения, актёр неоднократно высказывал критику в отношении специальной военной операции и действий российских властей. Они также указали на публикацию фотографии сына Сафонова, в которой он процитировал текст песни группы "Океан Эльзы" на украинском языке.
В мае текущего года супруга Сафонова рассказала, что они вместе с мужем и ребёнком проживают в Израиле уже последние 14 лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?