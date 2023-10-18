Известная советская и российская певица, а ныне телеведущая Надежда Бабкина решила завершить отношения со своим возлюбленным Сергеем Рябовым и даже уволила его из театра. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам телеведущего Александра Васильева, Бабкиной приходится заботиться о театре, а также о своих внуках. В то же время у неё появился молодой поклонник Сергей, который также требует финансовых затрат.
"Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем", — прокомментировал Васильев.
Сама Бабкина утверждала, что между ней и Сергеем Рябовым не было романтических отношений. Однако позднее стало известно, что она оплачивала его расходы на ремонт и приобретение недвижимости. Когда сын Бабкиной узнал об этом, он прекратил общение с матерью.
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