Продюсер Константин Меладзе впал в депрессию после развода с Верой Брежневой

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Подтвердился развод 41-летней Веры Брежневой и 60-летнего Константина Меладзе. Некоторые считают, что экс-участница группы "ВИА Гра" 23-летняя София Тарасова может быть причиной. Однако разрыв пары был вызван политикой.

По словам продюсера Алины Красной, разрыв пары связан с решением Меладзе распустить украинскую группу "ВИА Гра". До этого он зарабатывал значительные суммы на их выступлениях, получая по 150 тысяч евро (16 миллионов рублей) за корпоративные мероприятия. Брежнева выразила свое недовольство спецоперацией в Украине, и они оба переехали в Италию. Однако заказы на выступления "ВИА Гра" на частных мероприятиях прекратились.

"Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался", — рассказала продюсер.

На данный момент супруги делят имущество. Например, подмосковный особняк был продан за 350 миллионов рублей, в то время как итальянская вилла остаётся у Меладзе.

"Вообще Меладзе сейчас в серьёзной депрессии: наши знакомые пытались заказать у него песню за большие деньги, он отказался. Мол, деньги нужны, но вдохновения нет, совсем сейчас не пишется", — сказала Краснова.

В то время как Брежнева продолжает зарабатывать деньги через свой бизнес в области одежды.

За 2022 год артистка заработала в России 743 000 рублей.