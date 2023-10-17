Noize MC* грозит штраф за нарушение закона о иноагентах

Музыканту Ивану Алексееву (Noize MC*) грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы, который получил протокол об административном правонарушении.
"Суд зарегистрировал протокол в отношении Алексеева И. А*", — сказал собеседник агентства.
Ему вменяют нарушение части 2 статьи 19.34, а именно — не предоставление отчетности в уполномоченный орган как иностранному агенту. За это нарушение музыканту грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.
Ранее ему уже приходилось заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за неуказание статуса иностранного агента при размещении материалов в сети.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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