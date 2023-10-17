Мошенники обманули бывшего мужа Ксении Бородины Курбана Омарова на миллион долларов

Бывший муж звезды "Дома-2" Ксении Бородины Курбан Омаров стал жертвой мошенников, что подтверждает поговорку "Доверяй, но проверяй". Согласно информации, собранной из источника Super.ru, в 2021 году Омаров одолжил 1 миллион долларов двум уроженцам Баку на строительство развлекательного заведения в Москве. Он предоставил им кредит с процентами в размере 1% в месяц от суммы долга, с увеличением до 3% в случае нарушения сроков оплаты. Заемщики обещали вернуть долг до мая 2022 года, но до сих пор не выплатили сумму. К 3 октября 2023 года долг составил почти 74 миллиона рублей.
Оказывается, позже мошенники начали угрожать Омарову. Он сумел зафиксировать все угрозы. По словам его адвоката, Курбан предоставит доказательства в своем исковом заявлении. Сам Омаров подтвердил, что намерен довести разбирательство до логического конца.
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