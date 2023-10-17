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34-летняя Агата Муцениеце рассказала о бьюти-процедуре, которая помогает ей выглядеть свежо

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что актриса Агата Муцениеце радует своих поклонников регулярными постами в своем личном блоге, где она демонстрирует свои успехи в похудении. Конечно же, у нее есть множество секретов отличного внешнего вида — от занятий спортом до регулярных бьюти-процедур.

34-летняя Агата Муцениеце рассказала о бьюти-процедуре, которая помогает ей выглядеть свежо
Фото: Личный аккаунт Агаты Муцениеце

Агата признается, что у нее сухой тип кожи, который еще больше пострадал после съемок на море — много макияжа каждый день и воздействие палящего солнца только усугубили ситуацию. Поэтому, вернувшись в Москву, актриса решила восстановить кожу лица и отправилась на процедуру биоревитализации. Она поделилась своим впечатлением, что ее кожа становится сияющей и здоровой после данной процедуры.

К слову, Агата не является сторонником использования филлеров — она придерживается естественного вида.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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