Певица оказалась в ситуации, когда ей пришлось объяснять своим украинским поклонникам исполнение русских песен на корпоративном мероприятии в Дубае. Менеджер Лободы передал через Telegram-канал "Неопра, черт возьми", что каждое бронирование для певицы подвергается тщательной проверке.
Заказчиком корпоративного мероприятия был гражданин Казахстана, который высоко оценил песни певицы на русском языке. Стоит отметить, что Светлана Лобода выступила в отеле Bvlgar, а Александр Белов выступил в качестве ведущего корпоративной вечеринки.
В 2022 году певица ранее принесла извинения своим поклонникам после концерта в Ереване. Она упомянула, что для нее было непростым решением начать выступать, и пояснила, что доходы от выступления будут направлены на оказание помощи ее соотечественникам.
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