Лобода оправдалась перед украинцами за русские песни на корпоративе

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица оказалась в ситуации, когда ей пришлось объяснять своим украинским поклонникам исполнение русских песен на корпоративном мероприятии в Дубае. Менеджер Лободы передал через Telegram-канал "Неопра, черт возьми", что каждое бронирование для певицы подвергается тщательной проверке.

Фото: Инстаграм Светланы Лободы.

Заказчиком корпоративного мероприятия был гражданин Казахстана, который высоко оценил песни певицы на русском языке. Стоит отметить, что Светлана Лобода выступила в отеле Bvlgar, а Александр Белов выступил в качестве ведущего корпоративной вечеринки.

В 2022 году певица ранее принесла извинения своим поклонникам после концерта в Ереване. Она упомянула, что для нее было непростым решением начать выступать, и пояснила, что доходы от выступления будут направлены на оказание помощи ее соотечественникам.

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