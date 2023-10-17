Семье Беллы Хадид угрожают убийством из-за слов о палестинцах и Израиле

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сообщается, что палестино-голландские сестры-модели Джиджи и Белла Хадид, а также их брат Анвар и родители Иоланда и Мохаммед получили угрозы убийством после публикации Джиджи в социальных сетях, касающейся палестино-израильского конфликта. Эти угрозы исходили различными способами, включая электронную почту, социальные сети и личные номера мобильных телефонов. На прошлой неделе в Интернет просочились некоторые телефонные номера семьи Хадид, что привело к появлению тревожных сообщений, в том числе графического и угрожающего содержания. В ответ на угрозы семье Хадид пришлось сменить свои телефонные номера. Согласно источникам, на которые ссылается TMZ, ситуация обострилась до такой степени, что Мохаммед Хадид рассматривает возможность обращения за помощью в ФБР.

Фото: openverse.org

В первоначальном посте Джиджи Хадид, посвященном израильско-палестинскому конфликту, выражалось глубокое сочувствие палестинской борьбе и жизни в условиях оккупации, а также подчеркивалась ее приверженность основным правам человека всех вовлеченных сторон, включая ее израильских друзей. После этого заявления Джиджи столкнулась с критикой со стороны официального аккаунта израильского правительства.

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