Телеведущая Регина Тодоренко показала лицо вблизи и объяснила, зачем ей пластическая операция

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что телеведущая Регина Тодоренко работает не покладая рук. Однако, плотный рабочий график может иметь последствия. Накануне ведущая показала в своих сторис, как ее кожа выглядит после многочасового макияжа.

Регина пожаловалась подписчикам, что после 14-часовой работы в макияже она выглядит значительно старше. Она также подчеркнула, что после пяти дней работы в кадре она замечает еще больше морщин на своем лице и даже рассуждает об уколах красоты и пластике.

Похоже, все-таки Регина пока ищет менее радикальные способы решения своей проблемы. По совету врача она уменьшила потребление сахара, принимает биодобавки и активно увлажняет кожу, предпочитая неинъекционные методы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.