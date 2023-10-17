Super.ru пишет что телеведущая Регина Тодоренко работает не покладая рук. Однако, плотный рабочий график может иметь последствия. Накануне ведущая показала в своих сторис, как ее кожа выглядит после многочасового макияжа.
Регина пожаловалась подписчикам, что после 14-часовой работы в макияже она выглядит значительно старше. Она также подчеркнула, что после пяти дней работы в кадре она замечает еще больше морщин на своем лице и даже рассуждает об уколах красоты и пластике.
Похоже, все-таки Регина пока ищет менее радикальные способы решения своей проблемы. По совету врача она уменьшила потребление сахара, принимает биодобавки и активно увлажняет кожу, предпочитая неинъекционные методы.
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