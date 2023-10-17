Певица Клава Кока и ее новый бойфренд познакомились задолго до шоу "Сердце Клавы"

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Super.ru пишет что певица Клава Кока и ее новый бойфренд блогер Александр Поверин, который победил на шоу "Сердце Клавы", уже несколько месяцев находятся в романтических отношениях. Несмотря на то что Клава Кока уверена в своем выборе, у поклонников есть сомнения, поскольку Александр изначально заявил, что пришел на это реалити-шоу ради пиара.

Фото: The Voice

В медиа-сообщениях появляется все больше подробностей, которые зрителей заставляют иначе смотреть на пару. Журналисты The VOICE обнаружили, что Клава Кока и Александр Поверин встретились не на съемках шоу, а значительно раньше.

Оказывается, они снимались в рекламе для бренда часов Swatch три года назад. Однако, по словам другого человека, который также принимал участие в съемках, тогда между Клавой и Сашей не было никаких искр: они просто делали свою работу.

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