Рэпер L’One не разрешает слушать своим детям Инстасамку и объяснил почему

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что в интервью с Лаурой Джугелией, рэпер L'One (Леван Горозия) выразил свое отношение к творчеству рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Артист признался, что он запретил своим детям слушать музыку Инстасамки, чтобы они понимали, что такое хорошо и что плохо. L'One считает, что песни Инстасамки пропагандируют негативные ценности, особенно идею о том, что за деньги можно делать все что угодно. (Вирусная песня "За деньги да")

Фото: Личный аккаунт L`one в Instagram

Леван объясняет свое отношение тем, что он не хочет, чтобы его дети думали, что пропагандируемые Инстасамкой идеи и поведение считаются приемлемыми. Он отмечает, что дети должны понимать, что такой образ жизни является неправильным. Даже если песни Инстасамки являются танцевальными и несут в себе поверхностный смысл, рэпер утверждает, что на самом деле они несут в себе смысл, который он не поддерживает.

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