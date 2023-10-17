Звезда КВН Сивохо ушёл из жизни в возрасте 54 года после продолжительной болезни

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На 55-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался актёр и звезда КВН Сергей Сивохо.

Фото: Openverse

По данным украинского издания Vesti.ua, Сивохо исполнял обязанности креативного продюсера студии "Квартал 95". Один из её основателей — действующий президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что Сивохо работал с ним в рамках КВН, а также пытался выдвинуться в народные депутаты от фракции "Слуга народа", но проиграл на выборах.

Украинский актёр получил большую известность благодаря своим выступлениям в команде КВН "Дрим Тим".

Как сообщает KP.RU, в последние годы жизни Сивохо не появлялся на телеэкранах. Актёр сильно похудел из-за болезни, сказано в материале. При этом конкретное заболевание, которое привело к смерти звезды КВН, не указывается.

Ранее стало известно, что из жизни ушёл советский актёр и режиссёр Юлиан Панич. Он скончался в возрасте 92 года. Причина смерти не раскрывается.

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