Бородина высказалась об уехавшей из России ведущей Трояновой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина, недавно занявшая пост новой ведущей шоу "Последний герой" на ТВ-3, прокомментировала свою предшественницу, актрису Яну Троянову, которая покинула Россию. В ответ на комментарий подписчика, высоко оценившего выступление Трояновой в качестве ведущей шоу, Бородина признала способности своей предшественницы, но отметила, что Трояновой больше нет в России. Бородина подчеркнула, что не хочет оспаривать достижения Трояновой как ведущей, но отметила, что каждый сам выбирает, где он хочет жить и работать.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

12 октября было объявлено, что Ксения Бородина займет пост ведущей "Последнего героя", съемки которого в настоящее время проходят в Таиланде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Ксения Бородина стала ведущей шоу «Последний герой»