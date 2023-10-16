На Лободу был подан иск в суд

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Олег Влади, создатель хита "К черту любовь", подал в суд на певицу Светлану Лободу и ее компанию Loboda Music LLC. Иск направлен на защиту авторских и смежных прав Влади. Первоначальное слушание по этому делу назначено на 7 декабря. Влади утверждает, что его права были нарушены при составлении контракта о передаче авторских и смежных прав на песню.

Фото: Инстаграм Светланы Лободы.

Изначально Влади не возражал против исполнения Лободой написанной им песни. Однако, когда артистка публично раскритиковала спецоперацию и покинула Россию, композитор запретил ей использовать песню. Влади изначально пытался решить этот вопрос в досудебном порядке, но Лобода проигнорировала его. Более того, Влади обвинил Лободу и ее команду в подделке контракта на права на песню. По словам композитора, представители Лободы вручили ему контракт на украинском языке, на котором якобы стояла его подпись. Однако Влади отрицал, что подписывал его, и пообещал решить этот вопрос по законным каналам. Известный юрист Сергей Жорин предположил, что если Влади сможет предоставить доказательства подделки подписи, Лобода может стать фигурантом уголовного дела.

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На Лободу в суд!