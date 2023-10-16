Лера Кудрявцева рассказала о травматических годах, проведенных с миллионером-маньяком

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о периоде в 90-е годы, когда она проживала с миллионером, который удерживал ее против ее воли. В интервью для kp. ru она деликатно описала свой опыт, назвав этого человека "маньяком" и "шизофреником".

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Она подчеркнула, что страх перед ним был столь велик, что она не могла освободиться от его влияния. Он был страстно влюблен в нее и настаивал на том, что она должна быть рядом с ним, угрожая даже похоронить ее, если она откажется.

Лера пыталась убежать, но охранники всегда возвращали ее назад. Этот травматический период ее жизни она охарактеризовала как "несколько лет ада". Сейчас мужчина живет во Франции, и она больше не имеет с ним контакта. Лера Кудрявцева подчеркнула, что, несмотря на всё, она прощает его за свои действия.

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