В ходе участия в программе "Ты не поверишь!" телеведущая и актриса Анфиса Чехова сделала интересное признание, рассказав, что она встретила мужчину, о котором всегда мечтала.
Анфиса поделилась тем, что ее избранник не является россиянином, и она, как правило, встречается с мужчинами, проживающими за пределами России.
"Поэтому здесь, в России, я всегда хожу по дорожкам одна. А в других странах я уже не так одинока", — рассказала артистка.
Невольно, Чехова продемонстрировала избранника, ведь на заставке ее телефона было видно фотографию, где она позирует вместе с седовласым мужчиной.
Следует отметить, что Анфиса Чехова воспитывает своего сына Соломона, родившегося в 2012 году. Мальчик появился на свет, когда Анфиса была в браке с актером Гурамом Баблишвили. Однако в 2017 году звезда развелась. Тогда она делилась, что устала быть "основным локомотивом" в своей семье.
В июне 2023 года, Анфиса Чехова выразила желание найти партнера, с которым была бы не только в романтических отношениях, но и создала бы полноценную семью. Ей очень важно, чтобы ее избранник также был заботливым отцом для ее ребенка. Анфиса поделилась, что в ее жизни бывали случаи, когда она отказывалась от романтических связей из-за своего сына.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.