Анфиса Чехова нашла мужчину своей мечты

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ходе участия в программе "Ты не поверишь!" телеведущая и актриса Анфиса Чехова сделала интересное признание, рассказав, что она встретила мужчину, о котором всегда мечтала.

Фото: Wikipedia

Анфиса поделилась тем, что ее избранник не является россиянином, и она, как правило, встречается с мужчинами, проживающими за пределами России.

"Поэтому здесь, в России, я всегда хожу по дорожкам одна. А в других странах я уже не так одинока", — рассказала артистка.

Невольно, Чехова продемонстрировала избранника, ведь на заставке ее телефона было видно фотографию, где она позирует вместе с седовласым мужчиной.

Следует отметить, что Анфиса Чехова воспитывает своего сына Соломона, родившегося в 2012 году. Мальчик появился на свет, когда Анфиса была в браке с актером Гурамом Баблишвили. Однако в 2017 году звезда развелась. Тогда она делилась, что устала быть "основным локомотивом" в своей семье.

В июне 2023 года, Анфиса Чехова выразила желание найти партнера, с которым была бы не только в романтических отношениях, но и создала бы полноценную семью. Ей очень важно, чтобы ее избранник также был заботливым отцом для ее ребенка. Анфиса поделилась, что в ее жизни бывали случаи, когда она отказывалась от романтических связей из-за своего сына.

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Анфиса Чехова (Anfisa Chehova) Как живет МЕЧТА всех мужчин? БИОГРАФИЯ 2021