Super.ru пишет что во время свежего выпуска осенней серии игры "Что? Где? Когда?" на Первом канале возник конфликт. Ведущий программы Борис Крюк не засчитал ответ игрока Андрея Козлова на вопрос о лондонских каналах XIX века. В ответ на это магистр команды возмутился, перешел к крикам и заявил, что ответ его команды был правильным, а действия ведущего были совершенно несправедливыми. Когда Борис Крюк настоял на своей позиции и заявил, что это будет последняя игра Андрея Козлова в этом сезоне, магистр сказал, что для него это будет вообще последняя игра.
Эмоции всплыли настолько сильными, что Андрей Козлов встал со своего места за столом игроков и покинул зал. Он заявил:
"А для меня он сезон заканчивается навсегда, господин ведущий! Мне очень печально это говорить, потому что это предельно несправедливо".
В конце эфира, несмотря на конфликт, Андрею Козлову был вручен "Хрустальный атом", что присуждало ему звание лучшего знатока игры. Однако Борис Крюк не согласился с таким решением. Конфликт показал, насколько страстное отношение имеют участники к игре и какие эмоции она может вызвать.
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