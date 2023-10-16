Магистр интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» со скандалом навсегда покинул игру

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что во время свежего выпуска осенней серии игры "Что? Где? Когда?" на Первом канале возник конфликт. Ведущий программы Борис Крюк не засчитал ответ игрока Андрея Козлова на вопрос о лондонских каналах XIX века. В ответ на это магистр команды возмутился, перешел к крикам и заявил, что ответ его команды был правильным, а действия ведущего были совершенно несправедливыми. Когда Борис Крюк настоял на своей позиции и заявил, что это будет последняя игра Андрея Козлова в этом сезоне, магистр сказал, что для него это будет вообще последняя игра.

Фото: https://www.instagram.com/p/CyL2YzLNsSm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Эмоции всплыли настолько сильными, что Андрей Козлов встал со своего места за столом игроков и покинул зал. Он заявил:

"А для меня он сезон заканчивается навсегда, господин ведущий! Мне очень печально это говорить, потому что это предельно несправедливо".

В конце эфира, несмотря на конфликт, Андрею Козлову был вручен "Хрустальный атом", что присуждало ему звание лучшего знатока игры. Однако Борис Крюк не согласился с таким решением. Конфликт показал, насколько страстное отношение имеют участники к игре и какие эмоции она может вызвать.

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