Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина дала новорожденной дочери двойное имя

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет что актриса Ольга Кузьмина и ее дочь выписались из перинатального центра Аргентины 15 октября. Врачи подарили Ольге слоненка с именем ребенка в качестве подарка на память. Актриса решила не томить своих подписчиков и поделилась историей о том, как она назвала свою дочь.

Фото: Личный аккаунт Ольги Кузьминой в Instagram

Малышку назвали Мира-Мария. Это имя было зарегистрировано, и Ольга решила поделиться историей его выбора. Прежде всего, им понравилось звучание имени Мира. Они предпочли короткую форму имени, считая её прекрасной, лаконичной и запоминающейся. Кроме того, еще до рождения девочка совершила 34 перелета и побывала в 10 странах, что можно назвать настоящим путешествием по миру. Это стало еще одной причиной для выбора имени Мира.

Ольга Кузьмина поделилась историей выбора второй части имени своей дочери, Мария. Она рассказала об интересном событии, которое произошло несколько недель назад во время путешествия на "доме на колесах". Они оказались внутри католического костела, где малышка внутри Ольги стала очень активно шевелиться. Позже они обнаружили, что они находились в храме Непорочного Зачатия Девы Марии. Это событие вызвало у Ольги и ее семьи своеобразное прозрение: возможно, вторым именем ребенка должна стать Мария.

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