Ксения Бородина объяснила, почему ей тяжело далось согласие стать ведущей шоу "Последнего героя"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина находится на диком острове в Таиланде, где проходят съемки десятого сезона "Последнего героя". В одной из своих публикаций она отвечает на вопросы подписчиков в запрещенной соцсети, где они интересуются, как она решилась на реалити-шоу за границей.

Фото: Личный аккаунт Ксении Бородиной в Instagram

Ксения признает, что принятие решения участвовать в реалити-шоу в другой стране было очень сложным для нее. Она вышла из зоны комфорта и столкнулась лицом к лицу со своими страхами. Ксения рассказывает, что она столкнулась со своим страхом, оставляя детей без своего контроля. Она решилась рискнуть и не жалеет об этом. Ксения говорит, что ее дети находятся под присмотром. Сейчас Ксения чувствует себя спокойно, работая на острове, и считает, что это важно для ее личного роста и развития.

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