В российских городах требуют отмены тура Дианы Арбениной из-за поддержки певицей Израиля

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жители разных городов РФ, таких как Пенза, Ижевск и Новосибирск, обратились к местным властям с требованием отменить выступления солистки группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной вместе с её музыкальным коллективом из-за того, что артистка поддержала Израиль, а также позволяла себе критиковать спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: wikimedia.org

К губернатору Пензы с просьбой насчёт отмены концертов Арбениной обратились горожане, объяснив свою просьбу позицией артистки относительно конфликта на Ближнем Востоке, которая расходится с той, что занимает в этом вопросе Кремль, и поддержки певицей Израиля.

А жители Новосибирска и Ижевска вспомнили, что говорила Арбенина насчёт спецоперации.

Сейчас у "Ночных снайперов" идёт тур, посвящённый 30-летию группы. Концерты коллектива в Ижевске, Новосибирске и Пензе сейчас под вопросом. При этом сама Арбенина никаких комментариев по поводу возможной отмены своих концертов не даёт.

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