57-летняя супермодель Синди Кроуфорд рассказала о питании, которое помогает ей оставаться в форме

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет о секретах идеальной фигуры супермодели 57-летней Синди Кроуфорд. Главные составляющие ее рациона - это хумус, овощи, салаты и продукты с низким гликемическим индексом.

Фото: NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 28: Cindy Crawford attends the Clooney Foundation for Justice's 2023 Albie Awards at New York Public Library on September 28, 2023 in New York City. (Photo by Taylor Hill/WireImage)

Хумус и овощи - это отличный перекус, который обеспечивает организм полезными веществами, не нарушая баланс калорий. Хумус, приготовленный из нута, содержит много белка.

Наличие разнообразных салатов в ее меню говорит о стремлении к здоровому образу жизни. Главное в них - это зелень и оливковое масло, которое хорошо сочетается с продуктами и помогает пищеварению, обеспечивая организм питательными веществами.

Продукты с низким гликемическим индексом, такие как некрахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые, орехи, ягоды, фрукты, источники белка (куриная грудка, индейка, рыба, тофу, яйца), а также молочные продукты (греческий йогурт, творог, нежирное молоко), обеспечивают Синди постоянную энергию на протяжении всего дня.

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