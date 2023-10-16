Super.ru пишет о секретах идеальной фигуры супермодели 57-летней Синди Кроуфорд. Главные составляющие ее рациона - это хумус, овощи, салаты и продукты с низким гликемическим индексом.
Хумус и овощи - это отличный перекус, который обеспечивает организм полезными веществами, не нарушая баланс калорий. Хумус, приготовленный из нута, содержит много белка.
Наличие разнообразных салатов в ее меню говорит о стремлении к здоровому образу жизни. Главное в них - это зелень и оливковое масло, которое хорошо сочетается с продуктами и помогает пищеварению, обеспечивая организм питательными веществами.
Продукты с низким гликемическим индексом, такие как некрахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые, орехи, ягоды, фрукты, источники белка (куриная грудка, индейка, рыба, тофу, яйца), а также молочные продукты (греческий йогурт, творог, нежирное молоко), обеспечивают Синди постоянную энергию на протяжении всего дня.
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