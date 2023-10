Your browser does not support the audio element.

Super.ru пишет о секретах идеальной фигуры супермодели 57-летней Синди Кроуфорд. Главные составляющие ее рациона - это хумус, овощи, салаты и продукты с низким гликемическим индексом.

Фото: NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 28: Cindy Crawford attends the Clooney Foundation for Justice's 2023 Albie Awards at New York Public Library on September 28, 2023 in New York City. (Photo by Taylor Hill/WireImage)