Жена T-Killah блогер Мария "КакДела" рассказала, как избавилась от 23 килограммов, набранных за время беременности

Super.ru пишет что блогер Мария Какдела (Мария Тарасова) — супруга рэпера T-killah(Александра Тарасова) после рождения сына Ивана-Лионеля полгода назад, она сумела быстро похудеть. Во время своего участия в шоу "Дерзкая готовка" телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева не смогла обойти стороной эту тему. Она заметила, что Мария очень стройная. Мария весит также, как и до беременности, несмотря на то, что она набрала 23 килограмма. Мария призналась, что ей просто повезло и что она вернулась к своей форме почти сразу после родов. Она также отметила, что, несмотря на прошедшие полгода, есть еще, над чем работать.

Ляйсан Утяшева все же добилась небольшого "секретика" похудения от Марии. Тарасова призналась, что в последние два месяца беременности она старалась снизить потребление пищи и чаще гуляла. Она рассказала, что они с мужем преодолевали по 15 километров в день и это оказало положительное влияние на ее тело. Утяшева же призналась, что сама набрала 36 килограммов во время беременности и затем потратила целый год, чтобы избавиться от них.

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