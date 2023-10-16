Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокоскоростную магистраль от Москвы до Петербурга построят у метро "Рижская"
В российских городах требуют отмены тура Дианы Арбениной из-за поддержки певицей Израиля
В России китайские автодилеры занимают половину рынка
57-летняя супермодель Синди Кроуфорд рассказала о питании, которое помогает ей оставаться в форме
В разговоре с Путиным Аббас выразил благодарность за поддержку РФ прав палестинского народа
Автоваз анонсировал специальные предложения для владельцев Renault и Nissan
За автомобилями Tank 300 и Geely Coolray россияне выстраиваются в очереди
Футболистка ЦСКА Коваленко поделилась, что ей говорили варить борщ, а не играть
Туристка сделала в Турции пластическую операцию и cкончалась в своем отеле

Жена T-Killah блогер Мария "КакДела" рассказала, как избавилась от 23 килограммов, набранных за время беременности

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что блогер Мария Какдела (Мария Тарасова) — супруга рэпера T-killah(Александра Тарасова) после рождения сына Ивана-Лионеля полгода назад, она сумела быстро похудеть. Во время своего участия в шоу "Дерзкая готовка" телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева не смогла обойти стороной эту тему. Она заметила, что Мария очень стройная. Мария весит также, как и до беременности, несмотря на то, что она набрала 23 килограмма. Мария призналась, что ей просто повезло и что она вернулась к своей форме почти сразу после родов. Она также отметила, что, несмотря на прошедшие полгода, есть еще, над чем работать.

Ляйсан Утяшева все же добилась небольшого "секретика" похудения от Марии. Тарасова призналась, что в последние два месяца беременности она старалась снизить потребление пищи и чаще гуляла. Она рассказала, что они с мужем преодолевали по 15 километров в день и это оказало положительное влияние на ее тело. Утяшева же призналась, что сама набрала 36 килограммов во время беременности и затем потратила целый год, чтобы избавиться от них.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ окружили бойца РФ: он гранатой подорвал себя вместе с ними

Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.

В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова Михаил Плисюк
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Последние материалы
Туристка сделала в Турции пластическую операцию и cкончалась в своем отеле
С 1 декабря будут выписывать штраф за летнюю резину: новые подробности
Стилист Сергей Зверев признался, что над ним "ржут" коллеги из Европы
ХАМАС против Израиля. Какая страна следующей вовлечется в войну?
Япония потребовала от России снять запрет на ввоз рыбы
Гастроэнтеролог рассказала, как должен выглядеть завтрак гипертоника
Автоэксперт Моржаретто заявил, что к концу 2023 года сильно подорожают автомобили
Путин раскрыл, что нужно для начала переговоров с Украиной. Ответит ли Киев?
В Астрахани дрались на кулаках сразу 300 человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников