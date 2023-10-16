Стилист Сергей Зверев признался, что над ним "ржут" коллеги из Европы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам стилиста и шоумена Сергея Зверева, его европейские коллеги "ржут" над ним из-за того, что он предпочёл остаться и работать в России, в которой у него "ничего нет".

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Однако стилист заявил, что любит свою родину и не считает правильным мерять её в деньгах.

"Мне жалко тех, кто измеряет её в деньгах: буду жить, где больше платят, а на свою страну буду гадить — это не моя позиция", — заявил Зверев в разговоре с mk.ru.

При этом шоумен, по его словам, нейтрально относится к российским артистам, которые приняли решение покинуть свою родину. Зверев считает, что эмигрировать или нет — это личное дело каждого.

Стилист добавил, что скучать по уехавшей в Израиль Алле Пугачёвой у него нет времени. Зверев отметил, что Примадонна уже лет десять как о нём не думает, потому что занята семейной жизнью и воспитанием детей.

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