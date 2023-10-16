Ольга Бузова опубликовала видео в новом сексуальном образе — подписчиков смутило отсутствие пластичности

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Ольга Бузова — известная телеведущая и певица, постоянно демонстрирует свои яркие и эффектные образы. Недавно она поделилась своим новым образом, который она описала как "очень легкий, но с акцентами", с укладкой напоминающей эффект мокрых волос. Очевидно, этот образ подошел Ольге, и она с удовольствием поделилась фото и видео с ним.

Несмотря на то, что образ Бузовой действительно выглядел сексуально и ей подошел, некоторые ее поклонники начали высказывать замечания относительно ее пластичности. Однако, не все фанаты обращали внимание на эти детали и многие отметили, что Ольга движется и выглядит лучше, чем раньше. Количество положительных комментариев и сердечек в социальных сетях превысило негативные высказывания.

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