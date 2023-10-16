Модель Валентина Иванова показала, что Тимати подарил ей на день рождения

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что нынешняя девушка рэпера Тимати — модель Валентина Иванова отметила свой день рождения. Девушка опубликовала видео в своих соцсетях, в котором Валентина получила шикарный подарок от Тимати (Тимура Юнусова) — дорогостоящий автомобиль Porsche. Рэпер повел любимую на подземную парковку, надев повязку на глаза, чтобы получился сюрприз. Когда Валентина сняла повязку, она увидела автомобиль и даже поцеловала капот от радости. Оказалось, что этот спорткар был именно тем, о чем давно мечтала модель.

Валентина выразила свою благодарность и любовь к Тимуру за то, что он исполнил ее давнюю мечту. Реакция публики на этот подарок была положительной. Поздравления и комплименты были направлены к Валентине, а также восхищение высказали к Тимати, называя его щедрым мужчиной.

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