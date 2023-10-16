Раскрыты имена первых участников перезапуска шоу "Последний герой"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Согласно информации, оглашенной StarHit, первыми участниками шоу "Остаться семьей" стали экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова вместе со своей старшей дочерью Алиной, актер Алексей Лукин с отцом, и рэпер Птаха с дочерью Николь Нуриевой (по шоу "Пацанки"). Стоит отметить, что Птаха уже ранее принимал участие в этом проекте.

Фото: Starhit

По правилам шоу, родители и их дети будут соревноваться в разных командах, в которых будут представлены как представители старшего, так и младшего поколений. Названия остальных участников "Остаться семьей" будут объявлены в ближайшее время.

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