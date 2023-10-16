Какие требования выдвинула актриса Агата Муцениеце бывшему мужу Павлу Прилучному после судебного иска

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По информации из Telegram-канала "Shot", актриса Агата Муцениеце подала в суд на своего экс-возлюбленного актера Павла Прилучного требуя алименты на содержание их двоих детей: 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии. Она просит выплату 30% от его заработка, то есть треть его доходов до 2031 года, когда старшему ребенку исполнится 18 лет. После этого сумма выплат уменьшится на 25%. Утверждается, что Прилучный получает около полумиллиона рублей за съемочный день, следовательно, если суд удовлетворит требование Муцениеце, он обязан будет перечислять 150 тысяч рублей в качестве алиментов за один день.

Фото: https://www.instagram.com/p/CpOIqyrj_ax/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Агата Муцениеце выразила свое мнение по этому вопросу в YouTube-шоу "Честные новости", намекая, что алименты разведенные мужчины должны выплачивать в полном объеме, а не ограничиваться "ста тысячами рублей в месяц". Она подчеркнула, что эти алименты идут на благо детей.

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