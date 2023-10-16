Певец Филипп Киркоров оставил детей в России и уехал за границу

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров оставил своих детей в России и отправился за границу по рабочим вопросам. Обычно король российской поп-музыки путешествует вместе со своим сыном и дочерью, поэтому его соло-поездка вызвала удивление у многих.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Артист опубликовал в своих историях в социальных сетях фотографию из аэропорта Гуанчжоу.

"Ну что же, настроение дня — добро пожаловать в Гуанчжоу! Как это меня судьба занесла в эту замечательную, дружественную нам страну? А что я буду тут делать — большой-большой секрет!" — подписал снимок певец.

Киркоров наслаждался красотами города и поделился кадрами с главной площади Гуанчжоу, а также показал известную телебашню, которая считается второй по высоте в мире.

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