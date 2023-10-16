Вдова актёра Алексея Булдакова лишилась многомиллионного жилья

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После смерти народного артиста России Алексея Булдакова в 2019 году его вдова Людмила Андреевна получила солидное наследство, однако сейчас осталась без крыши над головой. В настоящее время другой человек стал владельцем её недвижимости.

Фото: Openverse

После смерти Булдакова у женщины остались дома. Один из них она продала и купила квартиру в Москве, где затем поселилась. Другой дом Булдакова сдавала в аренду и пользовалась средствами, полученными от сдачи имущества. Однако в последнее время стало известно, что женщина лишилась как денег, так и недвижимости.

По словам друга Людмилы Булдаковой Эдуарда Гладкого, право собственности на недвижимость было аннулировано зимой 2022 года. Этот факт выяснился случайно, когда племянница женщины попыталась оформить субсидию, однако не смогла, так как у родственницы не оказалось в собственности недвижимости.

Оказалось, что 29 декабря кто-то другой был переписан как владелец дома и земельного участка, а 30 декабря — квартиры. Этим человеком оказался племянник Алексея Булдакова. В студии программы "Эксклюзив" на Первом канале вдова даже не может вспомнить, как и при каких обстоятельствах она передала право собственности на недвижимость далёкому родственнику своего покойного мужа.

Сейчас эта проблема рассматривается в суде.

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