Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский заявил, что Россия готовится разбомбить всю энергосистему Украины
Зеленский призывает Грузию начать войну против Абхазии и Южной Осетии
Доктор Мясников об употреблении насекомых в пищу: "Драться за опарышей будете"
Палестинцы используют оружие, которое США отправили Киеву только для применения на Украине
Арестович*: "Не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет"
В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
В Санкт-Петербурге умер известный художник Гавриил Лубнин
Галкин* рассказал, что погода помешала провести наземную операцию в Секторе Газа
Власти Израиля эвакуировали 30 тысяч человек из южного города Сдерот

Джигурда показал подросших сына и дочь от Марины Анисиной: родительские копии

0:54
Шоу-бизнес

Шоумен Никита Джигурда устроил фотосессию с дочерью и сыном от Марины Анисиной. Подписчики актёра поразились красотой его наследников.

Джигурда показал подросших сына и дочь от Марины Анисиной: родительские копии
Фото: Интстаграм Джигурды

Эпатажный шоумен в День отца опубликовал снимки с сыном, дочерью и фигуристкой Мариной Анисиной.

"Фейки, разговоры, сплетни не разрушат тот уют, где любовь, семья и дети дарят кайф и чувств салют", — написал актёр под семейными фотографиями.

Поклонники Джигурды восхитились тем, насколько у актёра красивые дети.

"Боже мой, какие красивые дети! Порода!";

"Дети похожи на родителей. Красивые, породистые, благородные!";

"Дети просто фантастические";

"Родительские копии", — комментировали фото фолловеры.

Ранее Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Как выглядят подросшие сын и дочь Никиты Джигурды и Марины Анисиной
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют

Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.

Покинувшая РФ телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
В Германии сделали неожиданное заявление по "Северным потокам". Чего требуют в ФРГ?
В Германии потребовали начать поставки газа по отремонтированным "Северным потокам"
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению профессора
Онколог Карасёв назвал мелочь, которая предупредит о раке
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Последние материалы
Доктор Мясников об употреблении насекомых в пищу: "Драться за опарышей будете"
Палестинцы используют оружие, которое США отправили Киеву только для применения на Украине
Арестович*: "Не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет"
В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Как сохранить урожай тыквы
В Санкт-Петербурге умер известный художник Гавриил Лубнин
Галкин* рассказал, что погода помешала провести наземную операцию в Секторе Газа
Власти Израиля эвакуировали 30 тысяч человек из южного города Сдерот
Марков о гуманитарной миссии Чубайса: "Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью?"
Сбежавшие из РФ артисты читают стихи и развлекают русскоязычную публику в клубах США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников