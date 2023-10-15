Шоумен Никита Джигурда устроил фотосессию с дочерью и сыном от Марины Анисиной. Подписчики актёра поразились красотой его наследников.
Эпатажный шоумен в День отца опубликовал снимки с сыном, дочерью и фигуристкой Мариной Анисиной.
"Фейки, разговоры, сплетни не разрушат тот уют, где любовь, семья и дети дарят кайф и чувств салют", — написал актёр под семейными фотографиями.
Поклонники Джигурды восхитились тем, насколько у актёра красивые дети.
"Боже мой, какие красивые дети! Порода!";
"Дети похожи на родителей. Красивые, породистые, благородные!";
"Дети просто фантастические";
"Родительские копии", — комментировали фото фолловеры.
Ранее Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву.
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