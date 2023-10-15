Джигурда показал подросших сына и дочь от Марины Анисиной: родительские копии

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Никита Джигурда устроил фотосессию с дочерью и сыном от Марины Анисиной. Подписчики актёра поразились красотой его наследников.

Фото: Интстаграм Джигурды

Эпатажный шоумен в День отца опубликовал снимки с сыном, дочерью и фигуристкой Мариной Анисиной.

"Фейки, разговоры, сплетни не разрушат тот уют, где любовь, семья и дети дарят кайф и чувств салют", — написал актёр под семейными фотографиями.

Поклонники Джигурды восхитились тем, насколько у актёра красивые дети.

"Боже мой, какие красивые дети! Порода!"; "Дети похожи на родителей. Красивые, породистые, благородные!"; "Дети просто фантастические"; "Родительские копии", — комментировали фото фолловеры.

Ранее Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву.

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Как выглядят подросшие сын и дочь Никиты Джигурды и Марины Анисиной