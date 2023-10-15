Певец Дмитрий Маликов поделился секретом похудения

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов рассказал, что он привык поддерживать свою физическую форму через занятия спортом, сообщает Газета. Ru.

Фото: Wikipedia

Артист подчеркнул, что не прибегает к использованию препаратов для диабетиков, которые сейчас популярны среди звезд. Он подчеркнул, что даже если ему пришлось бы избавиться от лишнего веса, он предпочел бы не прибегать к таким лекарствам.

"Важно просто не переедать вечером. И все будет в порядке. А днем можно наслаждаться любой едой", — отметил Маликов.

Музыкант подчеркнул, что помимо занятий футболом, ключевым элементом поддержания формы является общая физическая активность, хорошее настроение и любовь к людям.

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